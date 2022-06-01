"Укрзализныця" назначила эвакуационный поезд на сегодня
"Укрзализныця" обнародовала график дополнительного эвакуационного поезда на среду, 1 июня. Компания назначила на сегодня один рейс.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
Эвакуационный поезд на 1 июня
- 16:30 - 234/233 Покровск - Днепр - Львов
В "Укрзализныце" отмечают, что время отправления и прибытия поездов могут изменяться, поэтому необходимо проверять актуальную информацию на сайте компании.
Напомним, "Укрзализныця" впервые за два года возобновляет железнодорожное сообщение Киева с Черкассами. Региональный поезд начнет курсировать с 8 июня шесть дней в неделю, кроме вторников.
Мы также писали о том, что "Укрзализныця" добавляет дополнительно еще 6 рейсов по маршруту Чернигов - Нежин.
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