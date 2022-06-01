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"Укрзализныця" назначила эвакуационный поезд на сегодня

Новина українською →
Среда 01 июня 2022 06:14
"Укрзализныця" назначила эвакуационный поезд на сегодня Фото: "Укрзализныця" опубликовала график эвакуационного поезда на сегодня (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Роман Мирончук

"Укрзализныця" обнародовала график дополнительного эвакуационного поезда на среду, 1 июня. Компания назначила на сегодня один рейс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

Эвакуационный поезд на 1 июня

  • 16:30 - 234/233 Покровск - Днепр - Львов

В "Укрзализныце" отмечают, что время отправления и прибытия поездов могут изменяться, поэтому необходимо проверять актуальную информацию на сайте компании.

Напомним, "Укрзализныця" впервые за два года возобновляет железнодорожное сообщение Киева с Черкассами. Региональный поезд начнет курсировать с 8 июня шесть дней в неделю, кроме вторников.

Мы также писали о том, что "Укрзализныця" добавляет дополнительно еще 6 рейсов по маршруту Чернигов - Нежин.

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Укрзализныця эвакуация
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