Укрзализныця добавляет еще 6 рейсов по маршруту Чернигов - Нежин

Укрзализныця продолжает улучшать железнодорожное сообщение в освобожденных регионах. Добавляет с 30 мая еще 6 рейсов по маршруту Чернигов - Нежин и обратно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю .

Поезда из Чернигова в Нежин будут курсировать по такому графику:

6: 20 (прибытие-7: 57);

13: 25 (прибытие - 15: 03);

17:20 (прибытие - 18: 55).

Поезда из Нежина в Чернигов будут отправляться в:

8: 08 (прибытие - 10: 06);

12: 10 (прибытие - 13: 48);

20:22 (прибытие - 22: 12).

Кроме того, будут еще рейсы по маршруту Конотоп - Нежин. Отправка из Нежина ежедневно в 15:40, прибытие в Конотоп в 17:42. Обратно, из Конотопа, отправка ежедневно в 18:02, прибытие в Нежин в 20:02.