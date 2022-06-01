"Укрзалізниця" призначила евакуаційний поїзд на сьогодні

"Укрзалізниця" оприлюднила графік додаткового евакуаційного поїзда на середу, 1 червня. Компанія призначила на сьогодні один рейс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укрзалізницю ".

В "Укрзалізниці" зазначають, що час відправлення та прибуття поїздів можуть змінюватися, тому необхідно перевіряти актуальну інформацію на сайті компанії.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" вперше за два роки відновлює залізничне сполучення Києва з Черкасами. Регіональний поїзд почне курсувати з 8 червня шість днів на тиждень, крім вівторків.

Ми також писали про те, що "Укрзалізниця" додає додатково ще 6 рейсів за маршрутом Чернігів - Ніжин.

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