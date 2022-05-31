УЗ впервые за два года возобновляет ж/д сообщение Киева с Черкассами

"Укрзализныця" возобновляет железнодорожное сообщение Киева с Черкассами впервые за два года. Региональный поезд начнет курсировать с 8 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ .

Поезд будет останавливаться на станциях:

"Региональный поезд №781 Черкассы-Киев будет отправляться со станции Черкассы в 6:30 и прибывать в Киев в 11:01. Обратно, из столицы поезд №782 Киев-Черкассы будет отправляться в 15:05 и прибывать на станцию ​​Черкассы в 19:30", - говорится в сообщении.

Региональный поезд №782/781 Киев-Черкассы будет ездить шесть дней в неделю, кроме вторников.

Напомним, "Укрзализныця" с 30 мая добавила дополнительно шесть рейсов по маршруту Чернигов - Нежин. Кроме того, стали доступны еще рейсы по маршруту Конотоп - Нежин.

Кроме того, "Укрзализныця" продолжила разветвление сети Kyiv City Express. Так с 27 мая пассажирам стали доступны новые рейсы по маршруту Тетерев - Борщаговка и обратно.