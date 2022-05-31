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УЗ впервые за два года возобновляет ж/д сообщение Киева с Черкассами

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Киев, Вторник 31 мая 2022 15:11
УЗ впервые за два года возобновляет ж/д сообщение Киева с Черкассами Фото: УЗ возобновляет ж/д сообщение Киева с Черкассами (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

"Укрзализныця" возобновляет железнодорожное сообщение Киева с Черкассами впервые за два года. Региональный поезд начнет курсировать с 8 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.

Региональный поезд №782/781 Киев-Черкассы будет ездить шесть дней в неделю, кроме вторников.

"Региональный поезд №781 Черкассы-Киев будет отправляться со станции Черкассы в 6:30 и прибывать в Киев в 11:01. Обратно, из столицы поезд №782 Киев-Черкассы будет отправляться в 15:05 и прибывать на станцию ​​Черкассы в 19:30", - говорится в сообщении.

Поезд будет останавливаться на станциях:

  • им. Т.Шевченко,
  • Перегоновка,
  • Владимировка,
  • Цветково,
  • Хлыстуновка,
  • Городище,
  • Корсунь,
  • Сотники,
  • Таганча,
  • Мироновка,
  • Кагарлык,
  • Расава,
  • Озерный,
  • Триполье-Днепровский,
  • Новые Безрадичи,
  • Подгорцы,
  • Петра Кривоноса,
  • Киев-Демеевский.

Напомним, "Укрзализныця" с 30 мая добавила дополнительно шесть рейсов по маршруту Чернигов - Нежин. Кроме того, стали доступны еще рейсы по маршруту Конотоп - Нежин.

Кроме того, "Укрзализныця" продолжила разветвление сети Kyiv City Express. Так с 27 мая пассажирам стали доступны новые рейсы по маршруту Тетерев - Борщаговка и обратно.

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Укрзализныця Черкассы
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