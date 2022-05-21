Укрзализныця назначила эвакуационный поезд на сегодня
Фото: Укрзализныця опубликовала график эвакуационного поезда на сегодня (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Укрзализныця опубликовала график эвакуационного поезда на субботу, 21 мая. Компания назначила на сегодня дополнительно один рейс.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.
Эвакуационный поезд на 21 мая
- 16:30 - 234/233 Покровск - Днепр - Львов
В Укрзализныце обращают внимание на то, что время отправления и прибытия поездов могут изменяться, поэтому нужно внимательно следить за информацией, которая публикуется на сайте компании.
Напомним, Укрзализныця продлила маршрут Чернигов - Киев до Винницы.
Мы также писали о том, что Укрзализныця возобновила продажу железнодорожных билетов через Приват24 и другие каналы продаж ПриватБанка.
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