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Укрзализныця продлевает маршрут Чернигов - Киев до Винницы

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Среда 18 мая 2022 06:37
Укрзализныця продлевает маршрут Чернигов - Киев до Винницы Фото: Укрзализныця продлевает маршрут поезда сообщением Чернигов - Киев до Винницы (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Роман Мирончук

С 19 мая Укрзализныця запускает электропоезд Skoda на маршруте Чернигов - Киев - Чернигов и продлевает маршрут другого поезда сообщением Чернигов - Киев до Винницы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.

Так, с завтрашнего дня ежедневно кроме вторников будут курсировать:

  • Региональный поезд №708/707 Киев - Чернигов. Отправка из Киева в 9:26, прибытие в Чернигов - в 12:35.
  • Обратно из Чернигова будет выезжать поезд №710/709 Чернигов - Киев, отправка в 13:00, прибытие в Киев в 16:17.

Кроме того, железная дорога предоставляет сообщение Винницы с Черниговом: с 19 мая ежедневно будет курсировать поезд №702/701 Винница - Чернигов. Он будет отправляться из Винницы в 13:27 и прибывать в Чернигов в 20:21.

Автоматически добавляется сообщение №701 Киев - Винница (отправление из ст. Дарница в 8:52, прибытие в Винницу в 12:43) и №704/703 Чернигов - Киев (отправление из Чернигова в 7:23, прибытие в Киев в 10:41).

Напомним, Укрзализныця запускает региональный экспресс Киев - Хмельницкий.

Мы также писали о том, что Укрзализныця добавляет вагоны в харьковском направлении, чтобы перевезти как можно больше пассажиров.

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Укрзализныця
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