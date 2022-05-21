Укрзалізниця призначила евакуаційний поїзд на сьогодні

Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційного поїзда на суботу, 21 травня. Компанія призначила на сьогодні додатково один рейс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю .

В Укрзалізниці звертають увагу на те, що час відправлення і прибуття поїздів можуть змінюватися, тому потрібно уважно стежити за інформацією, яка публікується на сайті компанії.

Нагадаємо, Укрзалізниця продовжила маршрут Чернігів - Київ до Вінниці.

Ми також писали про те, що Укрзалізниця відновила продаж залізничних квитків через Приват24 та інші канали продажів ПриватБанку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.