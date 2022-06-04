"Укрзализныця" назначила дополнительный эвакуационный поезд на сегодня

"Укрзализныця" опубликовала график эвакуационного поезда на субботу, 4 июня. Компания назначила на сегодня один дополнительный рейс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укрзализныцю ".

В "Укрзализныце" отмечают, что время отправления и прибытия поездов могут изменяться, поэтому необходимо проверять актуальную информацию на сайте компании.

Напомним, из-за повышенного спроса на возвращение в Украину "Укрзализныця" с 12 июня запускает новый поезд из Перемышля в Запорожье.

Мы также писали о том, что "Укрзализныця" с 8 июня запускает два поезда из Киева в Житомир. При этом в компании сообщили, что дорога будет занимать менее трех часов.

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