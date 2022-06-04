"Укрзалізниця" призначила додатковий евакуаційний поїзд на сьогодні

"Укрзалізниця" опублікувала графік евакуаційного поїзда на суботу, 4 червня. Компанія призначила на сьогодні один додатковий рейс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укрзалізницю ".

В "Укрзалізниці" зазначають, що час відправлення та прибуття поїздів можуть змінюватися, тому необхідно перевіряти актуальну інформацію на сайті компанії.

Нагадаємо, через підвищений попит на повернення в Україну "Укрзалізниця" з 12 червня запускає новий потяг з Перемишля до Запоріжжя.

Ми також писали про те, що "Укрзалізниця" з 8 червня запускає два потяги з Києва до Житомира. При цьому в компанії повідомили, що дорога буде займати менше трьох годин.

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