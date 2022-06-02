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УЗ запускает два поезда из Киева в Житомир: как они будут ходить

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Киев, Четверг 02 июня 2022 16:22
УЗ запускает два поезда из Киева в Житомир: как они будут ходить Фото: УЗ запускает региональные поезда из Киева в Житомир (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

С 8 июня 2022 года будут запущены два региональных поезда из Киева в Житомир. Дорога будет занимать менее трех часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".

"Укрзализныця" продолжает улучшать железнодорожное сообщение страной в условиях войны. Таким образом, с 8 июня мы в качестве эксперимента назначаем два региональных поезда, которые соединят столицу с Житомиром", - говорится в сообщении.

В составе поездов будут вагоны купе и плацкарт. Время в пути составит менее трех часов, поскольку будет меньше остановок, чем у обычной электрички.

Стоимость билета - от 105 гривен в плацкарте, от 125 гривен в сидячем вагоне и от 189 гривен в купе. Стоимость меняется в зависимости от дня недели и фирменности выбранного вагона. Продажа на сайте начнется сегодня, глубина продажи - до 10 дней.

Поезд №759/760 Киев - Житомир будет отправляться из Киева ежедневно в 06:55 и прибывать в Житомир в 09:43. Обратно из Житомира поезд будет выходить в 12:06, прибытие в Киев - в 14:51.

Поезд №775/776 Киев - Житомир будет отправляться из Киева ежедневно в 14:33, прибывать в Житомир в 17:15. Обратно из Житомира поезд будет выходить в 18:38, и будет прибывать в Киев в 21:50.

Напомним, ранее сообщалось, что "Укрзализныця" впервые за два года возобновляет рейсы Киев - Черкассы.

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Киев Укрзализныця Житомир
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