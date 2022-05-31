"Укрзализныця" назначила дополнительный эвакуационный поезд на 31 мая
Фото: "Укрзализныця" опубликовала график эвакуационного поезда на сегодня (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
"Укрзализныця" обнародовала график дополнительного эвакуационного поезда на вторник, 31 мая. Компания назначила на сегодня один рейс.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
Эвакуационный поезд на 31 мая
- 16:30 - 234/233 Покровск - Днепр - Львов
В "Укрзализныце" отмечают, что время отправления и прибытия поездов могут изменяться, поэтому украинцам следует проверять информацию на сайте компании.
Напомним, в "Укрзализныце" рассказали, сколько ежедневно компания тратит топлива на вагон с телами российских военных.
Ранее "Укрзализныця" объявила о том, что добавила еще 6 рейсов по маршруту Чернигов - Нежин. Кроме того, запустили еще рейсы по маршруту Конотоп - Нежин.
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