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"Укрзализныця" назначила дополнительный эвакуационный поезд на 31 мая

Новина українською →
Вторник 31 мая 2022 06:02
"Укрзализныця" назначила дополнительный эвакуационный поезд на 31 мая Фото: "Укрзализныця" опубликовала график эвакуационного поезда на сегодня (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Роман Мирончук

"Укрзализныця" обнародовала график дополнительного эвакуационного поезда на вторник, 31 мая. Компания назначила на сегодня один рейс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

Эвакуационный поезд на 31 мая

  • 16:30 - 234/233 Покровск - Днепр - Львов

В "Укрзализныце" отмечают, что время отправления и прибытия поездов могут изменяться, поэтому украинцам следует проверять информацию на сайте компании.

Напомним, в "Укрзализныце" рассказали, сколько ежедневно компания тратит топлива на вагон с телами российских военных.

Ранее "Укрзализныця" объявила о том, что добавила еще 6 рейсов по маршруту Чернигов - Нежин. Кроме того, запустили еще рейсы по маршруту Конотоп - Нежин.

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Укрзализныця эвакуация
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