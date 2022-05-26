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В УЗ рассказали, сколько ежедневно тратят топлива на вагон с телами российских военных

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Четверг 26 мая 2022 03:30
В УЗ рассказали, сколько ежедневно тратят топлива на вагон с телами российских военных Фото: глава правления "Укрзализныци" Александр Камышин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

"Укрзализныця" ежедневно тратит 100 литров топлива на один вагон-рефрижератор, в котором хранятся тела российских военных.

Об этом заявил глава правления "Укрзализныци" Александр Камышин в интервью "Медузе", сообщает РБК-Украина.

Камышин подчеркнул, что в данное время в разных городах, где проходили активные боевые действия, в вагонах-рефрижераторах находится 270 тел российских солдат.

"Русские бросают своих на полях боя, а мы каждый день сжигаем 100 литров солярки на вагон, для того чтобы эти тела хранить - чтобы поддерживать в рефрижераторах температуру", - заявил глава правления УЗ.

Он также добавил, что даже, если россиянам не нужны тела своих солдат, в компании не могут просто взять их и выбросить.

"Мы к русским мертвым относимся лучше, чем они к нам живым", - подчеркнул Камышин.

Он также отметил, что компания ждет пока российская власть или их родственники заберут погибших. Кроме того, российским матерям, которые приедут в Украину забирать тела своих сыновей, "Укрзализныця" готова предоставить бесплатные билеты.

"Сделаем все бесплатно: довезем-отвезем, отдадим. Нам чужого не надо", - сказал глава правления УЗ.

Напомним, больницы приграничных областей РФ переполнены ранеными военными.

Мы также писали о том, что ВСУ на востоке уничтожили четыре танка и несколько артиллерийских систем оккупантов.

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Укрзализныця Российская Федерация
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