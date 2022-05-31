"Укрзалізниця" призначила додатковий евакуаційний поїзд на 31 травня
Фото: "Укрзалізниця" опублікувала графік евакуаційного поїзда на сьогодні (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
"Укрзалізниця" оприлюднила графік додаткового евакуаційного поїзда на вівторок, 31 травня. Компанія призначила на сьогодні один рейс.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".
Евакуаційний поїзд на 31 травня
- 16:30 - 234/233 Покровськ - Дніпро - Львів
В "Укрзалізниці" зазначають, що час відправлення та прибуття поїздів можуть змінюватися, тому українцям слід перевіряти інформацію на сайті компанії.
Нагадаємо, в "Укрзалізниці" розповіли, скільки щодня компанія витрачає палива на вагон з тілами російських військових.
Раніше "Укрзалізниця" оголосила про те, що додала ще 6 рейсів за маршрутом Чернігів - Ніжин. Крім того, запустили ще рейси за маршрутом Конотоп - Ніжин.
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