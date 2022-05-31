"Укрзалізниця" призначила додатковий евакуаційний поїзд на 31 травня

"Укрзалізниця" оприлюднила графік додаткового евакуаційного поїзда на вівторок, 31 травня. Компанія призначила на сьогодні один рейс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укрзалізницю ".

В "Укрзалізниці" зазначають, що час відправлення та прибуття поїздів можуть змінюватися, тому українцям слід перевіряти інформацію на сайті компанії.

Нагадаємо, в "Укрзалізниці" розповіли, скільки щодня компанія витрачає палива на вагон з тілами російських військових.

Раніше "Укрзалізниця" оголосила про те, що додала ще 6 рейсів за маршрутом Чернігів - Ніжин. Крім того, запустили ще рейси за маршрутом Конотоп - Ніжин.

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