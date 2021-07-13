"Укрзализныця" назначила дополнительные рейсы поезда Житомир-Одесса: даты

"Укрзализныця" увеличила периодичность курсирования поезда №131/132 Житомир-Одесса. Дополнительные рейсы начнут отправляться с 18 июля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".
"Укрзализныця" назначила дополнительные рейсы поезда №131/132 Житомир-Одесса, из-за большой популярности указанного маршрута",- говорится в сообщении.
По информации перевозчика, дополнительные рейсы запланированы на 18, 22, 26 и 30 июля.
Также дополнительные поезда будут курсировать 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26 и 30 августа.
Отмечено, что из Житомира поезд отправляется в 23:15, а прибывает в Одессу в 9:29.
В обратном направлении поезд отправляется в 12:27 и прибывает в Житомир в 22:10.
Напомним, что "Укрзализныця" назначила дополнительный поезд в Бердянск, который начал курсировать с 12 июля.
Добавим, что в начале лета УЗ назначила 11 дополнительных поездов к морю.