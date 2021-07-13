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"Укрзализныця" назначила дополнительные рейсы поезда Житомир-Одесса: даты

Автор: Мария Кучерявец

"Укрзализныця" увеличила периодичность курсирования поезда №131/132 Житомир-Одесса. Дополнительные рейсы начнут отправляться с 18 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

"Укрзализныця" назначила дополнительные рейсы поезда №131/132 Житомир-Одесса, из-за большой популярности указанного маршрута",- говорится в сообщении.

По информации перевозчика, дополнительные рейсы запланированы на 18, 22, 26 и 30 июля.

Также дополнительные поезда будут курсировать 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26 и 30 августа.

Отмечено, что из Житомира поезд отправляется в 23:15, а прибывает в Одессу в 9:29.

В обратном направлении поезд отправляется в 12:27 и прибывает в Житомир в 22:10.

Напомним, что "Укрзализныця" назначила дополнительный поезд в Бердянск, который начал курсировать с 12 июля.

Добавим, что в начале лета УЗ назначила 11 дополнительных поездов к морю.

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УкрзализныцяпоездЖитомирОдесса