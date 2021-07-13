"Укрзалізниця" призначила додаткові рейси потяга Житомир-Одеса: дати

"Укрзалізниця" збільшила періодичність курсування потяга №131/132 Житомир-Одеса. Додаткові рейси почнуть відправлятися з 18 липня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці".
"Укрзалізниця" призначила додаткові рейси потяга №131/132 Житомир-Одеса, зважаючи на велику популярність зазначеного маршруту", - йдеться у повідомленні.
За інформацією перевізника, додаткові рейси заплановані на 18, 22, 26 та 30 липня.
Також додаткові потяги курсуватимуть 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26 та 30 серпня.
Зазначено, що з Житомира потяг відправляється о 23:15, а прибуває до Одеси о 9:29.
У зворотному напрямку потяг вирушає о 12:27 і прибуває до Житомира о 22:10.
Нагадаємо, що "Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд у Бердянськ, який почав курсувати з 12 липня.
Додамо, що на початку літа УЗ призначила 11 додаткових потягів до моря.