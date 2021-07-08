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УЗ назначила еще один поезд в Бердянск: расписание и график

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Четверг 08 июля 2021 10:28
УЗ назначила еще один поезд в Бердянск: расписание и график Фото: УЗ назначила дополнительный поезд в Бердянск (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

"Укрзализныця" назначила дополнительный поезд в Бердянск. Он начнет курсировать с 12 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.

Со следующей недели начнется курсирование дополнительного двухгруппного ночного поезда №250/261 - 262/249 Кременчуг, Полтава, Харьков-Бердянск.

Поезд №250/249 Кременчуг, Полтава - Бердянск будет отправляться из Кременчуга по четным числам в 16:40. В Бердянск он будет прибывать в 07:27.

Обратно из Бердянска поезд будет отправляться по нечетным числам в 19:32 и прибывать в Кременчуг в 10:22.

Поезд №261/262 Харьков - Бердянск будет отправляться из Харькова в 21:53 по четным числам.

В обратном направлении поезд будет отправляться по нечетным числам в 19:32 и прибывать в Харьков в 04:50.

Ранее сообщалось, что УЗ ускоряет поезд из Киева в Бердянск.

Напомним, в начале лета УЗ назначила 11 дополнительных поездов к морю.

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Укрзализныця Бердянск
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