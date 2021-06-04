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УЗ назначила 11 дополнительных поездов к морю

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Украина, Пятница 04 июня 2021 10:00
УЗ назначила 11 дополнительных поездов к морю Фото: УЗ назначила 11 дополнительных поездов к морю (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: РБК-Украина

"Укрзализныця" объявила о продаже билетов на дополнительные поезда к морю. В частности, в июне будут курсировать еще 11 поездов в разных регионах страны.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

По информации перевозчика, с 4 июня к Азовскому морю отправляется поезд № 282/281 Хмельницкий - Геническ, а с 5 июня отправляется поезд № 280/279 Жмеринка - Геническ.

С 5 июня по нечетным числам "Укрзализныця" запускает поезд № 231/232 сообщением Ивано-Франковск - Геническ. В обратном направлении он будет курсировать по четным числам.

Известно, что с 10 июня поезд № 472/471 Днепр - Бердянск будет курсировать по четным числам, обратно - по нечетным, а поезд № 552/551 Кривой Рог - Бердянск курсировать по четным числам через Запорожье, обратно по нечетным.

Уже с 11 июня жители Харькова смогут добраться к Бердянску поездом № 261/262 Харьков - Бердянск, а из Львова отправится поезд № 86/186-185/85 Львов - Новоалексеевка в Бердянск.

Кроме того, перевозчик запустил курсирование поезда № 213/214 Сумы - Одесса и № 204/203 Чернигов (Нежин) - Одесса. Из Сум поезд будет курсировать по нечетным числам, начиная с 15 июня, а из Чернигова поезд будет курсировать с 17 июня также по нечетным числам.

В пресс-службе добавляют, что уже со вчера через день по нечетным числам курсирует поезд № 269/270 Лисичанск - Одесса, а также "морским путем" из Кривого Рога по нечетным числам курсирует поезд сообщением Кривой Рог, Днепр - Геническ. Обратно из Геническа поезд будет курсировать с 6 июня.

Напомним, что с 29 мая курсирует "Прикарпатский экспресс" сообщением Ивано-Франковск - Киверцы. Поезд № 807/808 объединит сразу три туристических региона - Волынь, Галичину и Прикарпатье.

Ранее стало известно, что в этом месяце УЗ возобновляет международные железнодорожные путешествия.

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