Укрзализныця назначила дополнительные поезда на 4 марта

В Укрзализныце назначили дополнительные поезда на пятницу, 4 марта. Можно будет уехать вечером из трех городов Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.
Сообщается, что в пятницу, 4 марта, будет еще несколько дополнительных эвакуационных рейсов:
17:00 поезд Харьков-Хелм (с пересадкой до станции Варшава)
22:00 поезд Киев-Чоп
22:32 поезд Одесса-Ужгород
Ранее сообщалось о том, что назначены такие поезда:
18:00 - поезд Харьков - Львов
22:00 - поезд Харьков - Львов;
22:00 - поезд Запорожье - Львов;
22:00 - поезд Кривой Рог - Львов;
23:59 - поезд Запорожье - Ужгород.
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Полный график движения поездов на 4 марта - смотрите тут.
Напомним, ранее мы давали детальную инструкцию для беженцев, которые добрались до вокзала во Львове или Пшемысля.
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