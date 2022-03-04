Укрзалізниця призначила додаткові поїзди на 4 березня

Повідомляється, що в п'ятницю, 4 березня, буде ще кілька додаткових евакуаційних рейсів:

17:00 поїзд Харків-Хелм (з пересадкою до станції Варшава)

22:00 поїзд Київ-Чоп

22:32 поїзд Одеса-Ужгород

Раніше повідомлялося про те, що призначені такі поїзди:

18:00 - поїзд Харків-Львів

22:00-поїзд Харків-Львів;

22:00-поїзд Запоріжжя-Львів;

22:00-поїзд Кривий Ріг-Львів;

23: 59 - поїзд Запоріжжя-Ужгород.

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