Укрзалізниця призначила додаткові поїзди на 4 березня

В Укрзалізниці призначили додаткові поїзди на п'ятницю, 4 березня. Можна буде виїхати ввечері з трьох міст України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу УЗ.
Повідомляється, що в п'ятницю, 4 березня, буде ще кілька додаткових евакуаційних рейсів:
17:00 поїзд Харків-Хелм (з пересадкою до станції Варшава)
22:00 поїзд Київ-Чоп
22:32 поїзд Одеса-Ужгород
Раніше повідомлялося про те, що призначені такі поїзди:
18:00 - поїзд Харків-Львів
22:00-поїзд Харків-Львів;
22:00-поїзд Запоріжжя-Львів;
22:00-поїзд Кривий Ріг-Львів;
23: 59 - поїзд Запоріжжя-Ужгород.
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Повний графік руху поїздів на 4 березня - дивіться тут.
Нагадаємо, раніше ми давали детальну інструкцію для біженців, які дісталися до вокзалу у Львові або Пшемисля.
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