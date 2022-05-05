Укрзализныця назначает дополнительные электрички в Киев: график и маршруты
Фото: Укрзализныця назначает электрички в Киев (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Укрзализныця назначает дополнительные пригородные поезда. Они будут курсировать из Черниговской области в Киев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.
Так, с 7 мая будут курсировать поезда по маршрутам:
- Носовка - Киев-Волынский (отправление ежедневно в 4:44, прибытие в 7:23);
- Киев (Северная платформа) - Нежин и обратно (отправление ежедневно в 8:38 и 19:29, прибытие в 11:09 и 22:13. Обратно, из Нежина, отправление ежедневно в 4:30 и 17:43, прибытие в 7:29 и 20:28 соответственно).
Напомним, что российские оккупанты последние несколько дней обстреливают железнодорожную инфраструктуру. В частности, вечером 4 мая ракетный удар потерпел город Днепр.
В Укрзализныце предупредили, что из-за ракетных обстрелов движение поездов значительно задерживается.
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