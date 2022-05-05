Укрзалізниця призначає додаткові електрички до Києва: графік та маршрути
Фото: Укрзалізниця призначає електрички до Києва (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Укрзалізниця призначає додаткові приміські поїзди. Вони будуть курсувати з Чернігівської області до Києва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.
Так, з 7 травня курсуватимуть поїзди за маршрутами:
- Носівка - Київ-Волинський (відправлення щоденно о 4:44, прибуття о 7:23);
- Київ (Північна платформа) - Ніжин та зворотно (відправлення щоденно о 8:38 та 19:29, прибуття об 11:09 та 22:13. Зворотно, з Ніжина, відправлення щоденно о 4:30 та 17:43, прибуття о 7:29 та 20:28 відповідно).
Нагадаємо, що російські окупанти останні декілька днів обстрілюють залізничну інфраструктуру. Зокрема, ввечері 4 травня ракетного удару зазнало місто Дніпро.
В Укрзалізниці попередили, що через ракетні обстріли рух потягів значно затримується.
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