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Укрзализныця готовится запустить поезда: когда и по каким правилам поедем

Lite » Стиль жизни 21.05.2020 - 13:15
Укрзализныця готовится запустить поезда: когда и по каким правилам поедем
Укрзализныця готовится возобновить работу (фото: РБК-Украина)

Укрзализныця объявила о готовности начать железнодорожные перевозки

Укрзализныця сможет вернуться к работе уже с 1 июня и в первую очередь будут запущены поезда, следующие на дальние расстояния. Об этом рассказывает правительственный портал, ссылаясь на заявление министра инфраструктуры Владислава Криклия.

Чиновник рассказал, что карантин дал время, чтобы подготовится к приему пассажиров.

"Уже с 1 июня Украина начнет первые пассажирские железнодорожные перевозки в дальнем сообщении. Карантин дал время, чтобы подготовиться к приему пассажиров", - отметил Криклий.

Так, на станции "Киев-Пассажирский" установлена новая система видеонаблюдений. Там разместили 22 камеры, оснащенные системой распознавания лиц. Вполне возможно, что такие системы в будущем появятся и на пригородных вокзалах.

Изменится и Вокзальная площадь и здание вокзала. Там уже демонтировали 35 МАФов, срок аренды которых истек. Торговые площади планируют реконструировать и привести к единому стилю.

Завершился и ремонт пригородного вокзала завершен. Его соединили навесами с платформами. Там установили новые скамейки и урны, заменили освещение, обновили фасад и вестибюль.

В то же время, в Укрзализныце жалуются, что долг перед ними в 500 млн грн за льготные перевозки ставит под угрозу восстановление пригородного сообщения в полном объеме.

Лидерами антирейтинга по погашению долгов в 2019 году и первом квартале 2020 года стали Киев, Львовская и Харьковская области.

Ранее мы писали, что в Киевском метрополитене рассказали о новых правилах. Подземка восстановит работу уже с 25 мая.

Автор: Светлана Дудукало

Теги Новости Украины Укрзализныцявокзал
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