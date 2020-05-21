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Криклий: железнодорожные перевозки возобновляются с 1 июня

Новости » Коронавирус     21.05.2020 - 11:28
Криклий: железнодорожные перевозки возобновляются с 1 июня
Фото: Владислав Криклий (РБК-Украина)

С 1 июня возобновляются железнодорожные перевозки в дальнем сообщении

В рамках ослабления карантина в Украине с 1 июня возобновляются железнодорожные перевозки. В частности, запускаются первые поезда дальнего следования.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает правительственный портал.

По его словам, "Укрзализныця" уже готова к возобновлению пассажирских перевозок.

"Уже с 1 июня Украина начнет первые пассажирские железнодорожные перевозки в дальнем сообщении. Карантин дал время, чтобы подготовиться к приему пассажиров", - отметил Криклий.

Кроме того, сообщается, что на вокзалах станции "Киев-Пассажирский" усилены меры безопасности и установлена ​​новая система видеонаблюдения - 22 камеры с функцией распознавания лица. Также с Вокзальной площади демонтированы МАФы.

Напомним, на вчерашнем заседании Кабинет министров ввел с 22 мая адаптивный карантина сроком на один месяц. С завтрашнего дня уже ожидается возобновление работы общественного транспорта и другие карантинные ослабления. Что касается железнодорожных перевозок, то они стартуют с третьего этапа смягчения ограничений.

Также стало известно, что Украина открывает границу со странами Европейского союза и Молдовой, на границе возобновят работу 66 пропускных пунктов. При этом граница с Россией и Беларусью остается закрытой.

Автор: Иван Петров

Теги Новости Украины Укрзализныцяперевозкикарантин
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