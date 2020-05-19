В Киеве запустили больше транспорта: все маршруты и графики

В Киеве будет работать уже 25 маршрутов общественного транспорта
В Киеве запустили дополнительный транспорт во вторник, 19 мая. К подвижному составу добавили три новых автобусных маршрута – №37, №42, №104. Об этом сообщили в КГГА.
Проезд в общественном транспорте, как и ранее, доступен не всем жителям Киева. А только для тех, кто имеет спецпропуск и индивидуальные средства защиты.
"Организация указанных рейсов удовлетворит потребность в перевозках жителей отдаленных микрорайонов столицы, таких как Чайка и Бортничи, а также улучшит транспортное сообщение между Днепровским и Дарницким районами", - сказано в сообщении.
В настоящее время в Киеве работают уже 25 маршрутов общественного транспорта.
Автобусы:
Трамваи:
Отметим, что все маршруты работают по особому графику, по которому количество остановок сокращено до трех – шести. Подробно с графиком работы общественного транспорта Киева можно ознакомиться по ссылке.
Однако, несмотря на такое количество транспорта, в столице каждое утро выстраиваются гигантские очереди на остановках, город застревает в пробках, а такси накручивают стоимость за время проведенное в дороге. Доехать, к примеру, с Правого на Левый берег, очень сложно. Столичная власть надеется, что Кабмин разрешит работу метро с 25 мая.
Автор: Светлана Дудукало