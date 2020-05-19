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В Киеве запустили больше транспорта: все маршруты и графики

Lite » Стиль жизни 19.05.2020 - 09:42
В Киеве запустили больше транспорта: все маршруты и графики
В Киеве будет курсировать дополнительный транспорт (фото: РБК-Украина)

В Киеве будет работать уже 25 маршрутов общественного транспорта

В Киеве запустили дополнительный транспорт во вторник, 19 мая. К подвижному составу добавили три новых автобусных маршрута – №37, №42, №104. Об этом сообщили в КГГА.

Проезд в общественном транспорте, как и ранее, доступен не всем жителям Киева. А только для тех, кто имеет спецпропуск и индивидуальные средства защиты.

"Организация указанных рейсов удовлетворит потребность в перевозках жителей отдаленных микрорайонов столицы, таких как Чайка и Бортничи, а также улучшит транспортное сообщение между Днепровским и Дарницким районами", - сказано в сообщении.

В настоящее время в Киеве работают уже 25 маршрутов общественного транспорта.

Автобусы:

  • №20 ст. м. Площадь Льва Толстого – Овощная база (ж/м Корчеватое)
  • №33Т ДВРЗ – ст. м. Черниговская
  • №37 ст. м. Святошин – ж/м Западный
  • №42 ул. Митрополита А. Шептицкого – ул. Е. Чавдар
  • №56Д просп. Палладина – ст. м. Лыбедская
  • №99Д ст. м. Минская – ст. м. Нивки
  • №104 ст. м. Харьковская – микрорайон Бортничи
  • №114 ул. Радунская – Железнодорожный вокзал
  • №118 ст. м. Черниговская – ст. м. Политехнический институт
  • №119 ул. Касияна – Контрактовая площадь
  • №220 ул. Тростянецкая – ул. Медовая
  • №500 ул. Северная – Железнодорожный вокзал

Трамваи:

  • №1 Михайловская Борщаговка – станция Старовокзальная
  • №12 Пуща-Водица, 14 линия – Контрактовая площадь
  • №14 ул. Отрадный – Контрактовая площадь
  • №16 ст. м. Героев Днепра – Контрактовая площадь
  • №4 Бульвар Перова – 33БК
  • №18 ст. Генерала Ватутина – ст. м. Позняки
  • Троллейбусы:
  • №7 ул. Чернобыльская – Площадь Толстого
  • №16 ул. Туполева – Майдан Незалежности
  • №25 ул. Свободы – ст. м. Почайна
  • №30 ул. Кадетский Гай – ул. Милославская
  • №37А Поликлиника – ст. м. Лесная
  • №91 Железнодорожный вокзал – Авторынок
  • №92 Аэропорт – просп. Свободы

Отметим, что все маршруты работают по особому графику, по которому количество остановок сокращено до трех – шести. Подробно с графиком работы общественного транспорта Киева можно ознакомиться по ссылке.

Однако, несмотря на такое количество транспорта, в столице каждое утро выстраиваются гигантские очереди на остановках, город застревает в пробках, а такси накручивают стоимость за время проведенное в дороге. Доехать, к примеру, с Правого на Левый берег, очень сложно. Столичная власть надеется, что Кабмин разрешит работу метро с 25 мая.

Автор: Светлана Дудукало

Теги Новости Украины транспорт
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