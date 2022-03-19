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Укрзализныця дала график эвакуационных поездов на 19 марта

Фото: Укрзализныця орпубликовала график эвакуационных поездов на 19 мартаь (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Роман Мирончук

Укрзализныця продолжает эвакуировать людей из восточных, южных и центральных регионов на запад. Компания опубликовала график дополнительных поездов на 19 марта, включая на международные рейсы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.

Киев, Дарницкий вокзал:

  • 1:00 - Интерсити+ Дарница - Харьков;
  • 8:00 - Интерсити+ Дарница - Львов;
  • 17:00 - Интерсити+ Дарница - Львов.

Харьков:

  • 8:00 - Интерсити+ Харьков - Львов;
  • 9:40 - №229/230 Харьков - Ивано-Франковск;
  • 13:00 - №239/240 Харьков - Львов.

Днепр:

  • 20:00 - №234/233 Днепр - Чоп.

Краматорск:

  • 13:00 - №263/264 Краматорск - Львов;
  • 16:00 - №265/266 Краматорск - Львов.

Запорожье:

  • 16:05 №225 Запорожье - Ковель.

Дополнительные рейсы также будут отправляться из Одессы в Ужгород в 22:32, из Киева в Хелм в 19:13.

Международные эвакуационные рейсы

Польша

  • 0:40 - №7603/7604 Львов - Пшемысль
  • 3:00 - №7621 Львов - Госграница
  • 7:10 - №35/36 Львов - Пшемысль
  • 8:52 - №7607 Львов - Госграница
  • 12:12 - №7609/7610 Львов - Пшемысль
  • 14:00 - №7623 Львов - Госграница
  • 15:40 - №7611/7612 Львов - Пшемысль
  • 17:00 - №7616/7617 Львов - Хелм
  • 19:13 - №67/68-910/909 Киев - Варшава/Киев-Хелм
  • 19:55 - №7601/7602 Львов - Пшемысль

Словакия

  • 11:35 - №8661 Чоп - Чиерна над Тиссоу - Кошице (прибытие 13:49)
  • 16:50 - №961 Чоп - Чиерна над Тисоу - Кошице (прибытие 18:13)

Венгрия

  • 12:30 - №33 Мукачево - Будапешт
  • 16:30 - №32521 Мукачево - Будапешт

В течение дня с интервалом в 3 часа курсируют 9 пар поездов Чоп - Захонь. Рейс регулярный, стоимость составляет 102 грн в зависимости от курса евро.

Румыния

  • 23:23 - Одесса - Измаил - Исакча (Румыния)

Австрия

  • 14:07 - №749 Киев - Вена*

*по техническим причинам поезд может направляться к ст. Захонь или ст. Будапешт откуда есть возможность пересадки на бесплатные для украинцев поезда в Вену.

Напомним, под обстрелами оккупантов в Запорожской области погиб пожарный. Еще пять спасателей получили травмы.

Мы также писали о том, что оккупанты распространяют фейк, чтобы срывать эвакуации из Мариуполя в Запорожье.

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