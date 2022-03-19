Укрзалізниця дала графік евакуаційних поїздів на 19 березня

Укрзалізниця продовжує евакуювати людей зі східних, південних і центральних регіонів на захід. Компанія опублікувала графік додаткових поїздів на 19 березня, включаючи на міжнародні рейси.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.
Київ, Дарницький вокзал:
Харків:
Дніпро:
Краматорськ:
Запоріжжя:
Додаткові рейси також відправлятимуться з Одеси в Ужгород о 22:32, з Києва в Хелм о 19:13.
Міжнародні евакуаційні рейси
Польща
Словаччина
Угорщина
Протягом дня з інтервалом в 3 години курсують 9 пар поїздів Чоп - Захонь. Рейс Регулярний, вартість становить 102 грн залежно від курсу євро.
Румунія
Австрія
* з технічних причин поїзд може прямувати до ст. Захонь або ст. Будапешт звідки є можливість пересадки на безплатні для українців поїзди до Відня.
Нагадаємо, під обстрілами окупантів у Запорізькій області загинув пожежник. Ще п'ять рятувальників отримали травми.
Ми також писали про те, що окупанти поширюють фейк, щоб зривати евакуації з Маріуполя до Запоріжжя.
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