Укрзалізниця дала графік евакуаційних поїздів на 19 березня

Укрзалізниця продовжує евакуювати людей зі східних, південних і центральних регіонів на захід. Компанія опублікувала графік додаткових поїздів на 19 березня, включаючи на міжнародні рейси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю .

* з технічних причин поїзд може прямувати до ст. Захонь або ст. Будапешт звідки є можливість пересадки на безплатні для українців поїзди до Відня.

Протягом дня з інтервалом в 3 години курсують 9 пар поїздів Чоп - Захонь. Рейс Регулярний, вартість становить 102 грн залежно від курсу євро.

Додаткові рейси також відправлятимуться з Одеси в Ужгород о 22:32, з Києва в Хелм о 19:13.

Нагадаємо, під обстрілами окупантів у Запорізькій області загинув пожежник. Ще п'ять рятувальників отримали травми.

Ми також писали про те, що окупанти поширюють фейк, щоб зривати евакуації з Маріуполя до Запоріжжя.

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