Укрзализныця дала график эвакуационных поездов на 15 марта

Укрзализныця опубликовала график эвакуационных поездов на 15 марта, в том числе и на международные рейсы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.
График дополнительно назначенных эвакуационных рейсов на 15 марта следующий:
Харьков
Днепр
Кривой Рог
Дополнительные рейсы также отправятся:
Международные эвакуационные рейсы
Польша
Словакия
Венгрия
Румыния
Напомним, в Донецкой области оккупанты обстреляли эвакуационный поезд, погибла проводница.
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