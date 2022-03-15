Укрзализныця дала график эвакуационных поездов на 15 марта

Укрзализныця опубликовала график эвакуационных поездов на 15 марта, в том числе и на международные рейсы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю .

Напомним, в Донецкой области оккупанты обстреляли эвакуационный поезд, погибла проводница.

Мы также писали о том, что в Скадовск Херсонской области заехала колонна оккупантов и разместилась в одном из детских лагерей.

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