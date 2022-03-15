Укрзалізниця дала графік евакуаційних поїздів на 15 березня

Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційних поїздів на 15 березня, в тому числі і на міжнародні рейси.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.
Графік додатково призначених евакуаційних рейсів на 15 березня наступний:
Харків
Дніпро
Кривий Ріг
Додаткові рейси також відправляться:
Міжнародні евакуаційні рейси
Польща
Словаччина
Угорщина
Румунія
Нагадаємо, на Донеччині окупанти обстріляли евакуаційний поїзд, загинула провідниця.
Ми також писали про те, що у Скадовськ Херсонської області заїхала колона окупантів і розмістилася в одному з дитячих таборів.
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