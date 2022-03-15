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Укрзалізниця дала графік евакуаційних поїздів на 15 березня

Автор: Роман Мирончук

Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційних поїздів на 15 березня, в тому числі і на міжнародні рейси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.

Графік додатково призначених евакуаційних рейсів на 15 березня наступний:

Харків

  • 10:00 - №239/240 Харків - Львів;
  • 13:00 - №913/914 Харків - Хелм;
  • 16: 00 - №247/248 Харків - Дрогобич.

Дніпро

  • 10: 30 - №907/908 Дніпро - Хелм;
  • 12:30 - №228/227 Дніпро - Чоп;
  • 20: 00 - №234/233 Дніпро - Чоп.

Кривий Ріг

  • 11: 00 - №219/220 Кривий Ріг - Чоп.

Додаткові рейси також відправляться:

  • з Лозової до Львова о 13:00,
  • з Краматорська до Львова о 16:00,
  • із Запоріжжя до Ковеля о 16:05,
  • з Одеси до Ужгорода о 22:32,
  • з Києва в Хелм о 19: 13.

Міжнародні евакуаційні рейси

Польща

  • 0: 40 - №7603 Львів - Пшемисль
  • 5:27 - №7605 Львів - Пшемисль
  • 10: 30 - №907/908 Дніпро - Хелм
  • 12:12 - №7609 Львів - Пшемисль
  • 15:40 - №7611 Львів - Пшемисль
  • 16:00 - №912/911 Запоріжжя-1 - Хелм
  • 19:55 - №7601 Львів - Пшемисль
  • 17:00 - Львів - Хелм
  • 18:22 - №38/36-35/37 Одеса-Головна - Пшемисль
  • 19:13 - № 67/68 Київ-Пас - Варшава

Словаччина

  • 11:35 № 8661 Чоп - Чієрна-над-Тіссоу - Кошице (прибуття 13: 49)
  • 16: 50 № 961 Чоп - Чієрна-над-Тіссоу - Кошице (прибуття 18:13)

Угорщина

  • Протягом дня з інтервалом в 3 години курсують 9 пар поїздів Чоп - Захонь (Угорщина)
  • 12:30 Мукачево - Будапешт

Румунія

  • 23:23 Одеса - Ізмаїл - Тульча (Румунія)

Нагадаємо, на Донеччині окупанти обстріляли евакуаційний поїзд, загинула провідниця.

Ми також писали про те, що у Скадовськ Херсонської області заїхала колона окупантів і розмістилася в одному з дитячих таборів.

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Війна Росії проти УкраїниУкрзалізниця