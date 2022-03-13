В Скадовск заехала колонна оккупантов и разместилась в одном из детских лагерей
В город Скадовск Херсонской области зашла колонна российской техники. Оккупанты разместились в одном из детских лагерей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление городского головы Александра Яковлева.
По его словам, вражеская колонна заехала в город после обеда.
Сообщается, что колонна российских военных составляет около 30 единиц техники. Также Яковлев добавил, что оккупанты останутся в Скадовске на ночь.
Он отметил, что оккупанты разместились в одном из детских лагерей на краю города.
Ранее мы сообщали, что под Донецком оккупанты обстреляли жилые дома и школу.
Также мы писали, что в Мелитополе оккупанты похитили председателя районного совета.
Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!
Победа будет за нами! Слава Украине!