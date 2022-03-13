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В Скадовск заехала колонна оккупантов и разместилась в одном из детских лагерей

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Скадовск, Воскресенье 13 марта 2022 20:37
В Скадовск заехала колонна оккупантов и разместилась в одном из детских лагерей Российские оккупанты зашли в город Скадовск (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Татьяна Самарук

В город Скадовск Херсонской области зашла колонна российской техники. Оккупанты разместились в одном из детских лагерей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление городского головы Александра Яковлева.

По его словам, вражеская колонна заехала в город после обеда.

Сообщается, что колонна российских военных составляет около 30 единиц техники. Также Яковлев добавил, что оккупанты останутся в Скадовске на ночь.

Он отметил, что оккупанты разместились в одном из детских лагерей на краю города.

Ранее мы сообщали, что под Донецком оккупанты обстреляли жилые дома и школу.

Также мы писали, что в Мелитополе оккупанты похитили председателя районного совета.

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