Укрзализныця дала график эвакуационных поездов на 14 марта
Укрзализныця опубликовала график эвакуационных поездов на 14 марта, в том числе и международные рейсы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.
График дополнительно назначенных эвакуационных рейсов на 14 марта следующий:
Харьков
- 9:40 - №229/230 Харьков-Ужгород;
- 13:00 - №239/240 Харьков-Львов.
Днепр
- 10:30 - №907/908 Днепр-Хелм;
- 12:30 - №228/227 Днепр-Чоп;
- 20:00 - №234/233 Днепр-Чоп.
Кривой Рог
- 11:00 - №219/220 Кривой Рог-Чоп;
- 16:00 - №915/916 Кривой Рог-Хелм.
Дополнительные рейсы также отправятся
- из Киева в Хелм в 19:13,
- из Одессы в Ужгород в 22:32,
- из Ужгорода в Киев в 22:32.
Международные эвакуационные рейсы
Польша
- 0:40 - №7603 Львов-Пшемысль
- 5:27 - №7605 Львов-Пшемысль
- 10:30 - №907/908 Днепр-Хелм
- 12:12 - №7609 Львов-Пшемысль
- 15:40 - №7611 Львов-Пшемысль
- 16:00 - №912/911 Запорожье-1-Хелм
- 19:55 - №7601 Львов-Пшемысль
- 17:00 - Львов-Хелм
- 18:22 - №38/36-35/37 Одесса-Главная-Пшемысль
- 19:13 - №67/68 Киев-Пасс-Варшава
Словакия
11:35 №8661 Чоп-Чиерна-над-Тиссоу-Кошице (прибытие 13:49)
16:50 №961 Чоп-Чиерна-над-Тисоу-Кошице (прибытие 18:13)
Венгрия
- В течение дня с интервалом в 3 часа курсируют 9 пар поездов Чоп - Захонь (Венгрия)
- 12:30 Мукачево-Будапешт
Румыния
- 23:23 Одесса-Измаил-Тульча (Румыния)
Укрзализныця также продолжит эвакуировать людей из Славянска и Краматорска: пассажиры этих станций смогут воспользоваться электропоездами, с которых будет осуществлена пересадка на другие рейсы до запада страны.
При этом обычный график поездов остается неизменным до перехода на летнее время 27 марта. Его можно посмотреть на сайте Укрзализныци.
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