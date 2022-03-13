Все идет по этапам. Садовой рассказал, зачем переселенцев ставят на воинский учет во Львове

Мэр Львова Андрей Садовой объяснил, почему переселенцев сразу ставят на учет и для чего это нужно.

По словам Садового, есть четкая схема для переселенцев во Львове. Все мужчины призывного возраста обязательно должны зарегистрироваться в военкомате.

"С самого начала мы ввели четкое правило, что мы регистрируем всех, кто приезжает. Если мужчины призывного возраста, то они идут и регистрируются в военкомате. У нас не было каких-то отказов, все работает достаточно качественно. Очень много людей, которые приехали из Киева и других городов, записались в территориальную оборону и сейчас проходят обучение", - рассказал Садовой.

Тем, кто не может служить или, например, женщинам, в городе предлагают работу по специальности на львовских предприятиях. Тем более, что много производств и предприятий переехало во Львов.

Мужчин, которые становятся на учет, не сразу отправляют на обучение. Их сначала ставят на учет, а потом вызывают по очереди.

"Сегодня желающих пойти в армию гораздо больше, чем физическая способность их оформить и подготовить. Это все идет этапами, но все регистрируются и здесь никаких проблем нет. Тех, кто сачкует, я не видел", - добавил мэр Львова.