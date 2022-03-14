Укрзалізниця дала графік евакуаційних поїздів на 14 березня
Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційних поїздів на 14 березня, в тому числі і міжнародні рейси.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.
Графік додатково призначених евакуаційних рейсів на 14 березня наступний:
Харків
- 9:40 - №229/230 Харків-Ужгород;
- 13:00 - №239/240 Харків-Львів.
Дніпро
- 10:30 - №907/908 Дніпро-Хелм;
- 12:30 - №228/227 Дніпро-Чоп;
- 20:00 - №234/233 Дніпро-Чоп.
Кривий Ріг
- 11:00 - №219/220 Кривий Ріг-Чоп;
- 16:00 - №915/916 Кривий Ріг-Хелм.
Додаткові рейси також відправляться
- з Києва в Хелм о 19:13,
- з Одеси до Ужгорода о 22:32,
- з Ужгорода до Києва о 22:32.
Міжнародні евакуаційні рейси
Польща
- 0: 40 - №7603 Львів-Пшемисль
- 5:27 - №7605 Львів-Пшемисль
- 10:30 - №907/908 Дніпро-Хелм
- 12:12 - №7609 Львів-Пшемисль
- 15:40 - №7611 Львів-Пшемисль
- 16:00 - №912/911 Запоріжжя-1-Хелм
- 19:55 - №7601 Львів-Пшемисль
- 17:00 - Львів-Хелм
- 18:22 - №38/36-35/37 Одеса-Головна-Пшемисль
- 19:13 - № 67/68 Київ-Пас-Варшава
Словаччина
11:35 № 8661 Чоп-Чієрна-над-Тіссоу-Кошице (прибуття 13: 49)
16: 50 № 961 Чоп-Чієрна-над-Тісоу-Кошице (прибуття 18:13)
Угорщина
- Протягом дня з інтервалом в 3 години курсують 9 пар поїздів Чоп-Захонь (Угорщина)
- 12:30 Мукачево-Будапешт
Румунія
- 23:23 Одеса-Ізмаїл-Тульча (Румунія)
Укрзалізниця також продовжить евакуювати людей зі Слов'янська та Краматорська: пасажири цих станцій зможуть скористатися електропоїздами, з яких буде здійснена пересадка на інші рейси до заходу країни.
При цьому звичайний графік поїздів залишається незмінним до переходу на літній час 27 березня. Його можна подивитися на сайті Укрзалізниці.
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