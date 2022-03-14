Укрзалізниця дала графік евакуаційних поїздів на 14 березня

Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційних поїздів на 14 березня, в тому числі і міжнародні рейси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю .

Графік додатково призначених евакуаційних рейсів на 14 березня наступний:

Харків

9:40 - №229/230 Харків-Ужгород;

13:00 - №239/240 Харків-Львів.

Дніпро

10:30 - №907/908 Дніпро-Хелм;

12:30 - №228/227 Дніпро-Чоп;

20:00 - №234/233 Дніпро-Чоп.

Кривий Ріг

11:00 - №219/220 Кривий Ріг-Чоп;

16:00 - №915/916 Кривий Ріг-Хелм.

Додаткові рейси також відправляться

з Києва в Хелм о 19:13,

з Одеси до Ужгорода о 22:32,

з Ужгорода до Києва о 22:32.

Міжнародні евакуаційні рейси

Польща

0: 40 - №7603 Львів-Пшемисль

5:27 - №7605 Львів-Пшемисль

10:30 - №907/908 Дніпро-Хелм

12:12 - №7609 Львів-Пшемисль

15:40 - №7611 Львів-Пшемисль

16:00 - №912/911 Запоріжжя-1-Хелм

19:55 - №7601 Львів-Пшемисль

17:00 - Львів-Хелм

18:22 - №38/36-35/37 Одеса-Головна-Пшемисль

19:13 - № 67/68 Київ-Пас-Варшава

Словаччина

11:35 № 8661 Чоп-Чієрна-над-Тіссоу-Кошице (прибуття 13: 49)

16: 50 № 961 Чоп-Чієрна-над-Тісоу-Кошице (прибуття 18:13)

Угорщина

Протягом дня з інтервалом в 3 години курсують 9 пар поїздів Чоп-Захонь (Угорщина)

12:30 Мукачево-Будапешт

Румунія

23:23 Одеса-Ізмаїл-Тульча (Румунія)

Укрзалізниця також продовжить евакуювати людей зі Слов'янська та Краматорська: пасажири цих станцій зможуть скористатися електропоїздами, з яких буде здійснена пересадка на інші рейси до заходу країни.

При цьому звичайний графік поїздів залишається незмінним до переходу на літній час 27 березня. Його можна подивитися на сайті Укрзалізниці.