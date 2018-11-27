"Укрзалізниця" не буде зменшувати обсяги перевезення основних товарів через воєнний стан

Фото: Євген Кравцов (РБК-Україна)

УЗ запроваджує спеціальний режим з контролю за небезпечними вантажами

Незважаючи на вчорашнє рішення Верховної ради України (ВРУ) про введення воєнного стану, немає причин казати про те, що буде зменшено обсяги вантажних перевезень основних товарів. Про це на інфраструктурному дні розказав в.о. голови правління ПрАТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, він прокоментував введення воєнного стану в Україні.

"Ми не бачимо причин казати про те, що буде зменшено обсяги вантажних перевезень основних товарів. УЗ завжди забезпечувала потреби держави. Технологічно-технічно ми готові", - повідомив він.

За його словами, причин для спекуляцій на темі воєнного стану немає.

"Ми запроваджуємо спеціальний режим з контролю за небезпечними вантажами. Щодо інших питань ми можемо сказати, що ми працюємо в штатному, хоча і підсиленому режимі. Нема підстав для спекуляції", - додав він.

Верховна рада 26 листопада ухвалила закон про затвердження указу президента "Про введення воєнного стану в Україні". Рішення підтримали 276 народних депутатів. Воєнний стан вводиться в десяти областях України з 28 листопада строком на 30 днів.

Нагадаємо, міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що у зв’язку із введенням воєнного стану, Україна запроваджує додаткові заходи із забезпечення охорони і оборони об’єктів інфраструктури.

Підприємства "Укроборонпрому" також працюватимуть в особливому режимі у зв‘язку із актом неприкритої військової агресії Російської Федерації та указом президента про введення воєнного стану в Україні.