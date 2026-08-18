"Укрзализныця" меняет движение поездов из-за длительной атаки на Киевщине
Из-за длительной воздушной тревоги на Киевщине Укрзализныця изменила утренние рейсы пригородных поездов в направлении Фастов - Киев. Пассажирам предлагают альтернативные поезда.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
Какие поезда курсируют вместо привычных
Сегодня утром пассажирам направления Фастов - Киев советуют воспользоваться резервными рейсами:
- поезда №6006 и №6008 Фастов-1 - Киев-Пассажирский заменили рейс №7030 Фастов-1 - Киев-Пассажирский;
- поезда №6005 и №6011 Киев-Пассажирский - Фастов-1 заменили рейс №7029 Киев-Пассажирский - Фастов-1.
Пассажирам советуют следить за официальными каналами перевозчика и слушать объявления прямо на станциях отправления.
В компании объяснили, что движение пригородных поездов вернется к обычному расписанию сразу после завершения воздушной тревоги.
"Берегите себя и находитесь в безопасных местах", - отметили в Укрзализныце.
Обновлено. В "Укрзализныце" добавили, что Также оперативные изменения в движении будут действовать сегодня на направлении Святошино-Клавдиева.
"Советуем воспользоваться следующими рейсами:
- №6672 Клавдиево - Киев-Пассажирский;
- №6603 Святошино - Тетерев;
- №6604 Тетерев - Святошино.
- Сегодня временно на паузе поезда: №6674 и №6676 Клавдиево - Святошино №6671 Святошино - Клавдиево", - говорится в сообщении.
Тем временем с самого утра враг атакует Бровары Киевской области. В Броварском районе повреждена гражданская инфраструктура из-за ударов врага.
По данным Киевской областной военной администрации, через российские дроны изуродованы офисное здание, частный дом и складские помещения. Предварительно пострадавших нет.
Россия этой ночью атаковала Украину с шести направлений. Большинство дронов было сбито, но есть "прилеты".