Главная » Жизнь » Изменения

"Укрзализныця" меняет маршруты пригородных поездов в Полтавской области: что нужно знать пассажирам

Среда 19 ноября 2025 13:04
Маршруты некоторых поездов в Полтавской области временно изменили (фото иллюстративное: facebook.com Ukrzaliznytsia)
Автор: Василина Копытко

С 19 ноября по 2 декабря ряд пригородных поездов в Полтавской области будет курсировать по измененным маршрутам из-за плановых ремонтных работ на железнодорожных участках.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Кременчугский Телеграф" в Telegram.

Какие поезда изменят маршрут

С 19 ноября по 2 декабря:

  • №6890 Павлыш - Предгорный парк;
  • №6663 Предгорный парк - Знаменка.

Эти рейсы будут следовать до и со станции Кременчуг-Пассажирский.

С 19 ноября по 1 декабря:

  • №6896 Павлыш - Предгорный парк;
  • №6899 Предгорный парк - Павлыш.

Эти поезда также будут курсировать в/из Кременчуг-Пассажирского.

Ограничения для поездов на участке Ромодан - Гребенка

Ремонтные работы повлияют на движение поездов: №6363 и №6366. 24-28 ноября и 1-5 декабря рейсы будут следовать только до станции Вилы и возвращаться оттуда.

Рекомендации для пассажиров

Укрзализныця советует проверять актуальное расписание перед поездкой и учитывать изменения в маршрутах, чтобы избежать неудобств.

Ранее мы писали о том, что 18 ноября "Укрзализныця" изменила маршруты некоторых поездов из-за ночных обстрелов в Харьковской области, которые повредили железнодорожную инфраструктуру.

Читайте также о том, что в Полтавской области временно изменили движение некоторых поездов "Укрзализныци". Новый график действует с 5 ноября по 25 декабря.

Укрзализныця Полтавская область
