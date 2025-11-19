"Укрзализныця" меняет маршруты пригородных поездов в Полтавской области: что нужно знать пассажирам

С 19 ноября по 2 декабря ряд пригородных поездов в Полтавской области будет курсировать по измененным маршрутам из-за плановых ремонтных работ на железнодорожных участках.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Кременчугский Телеграф" в Telegram .

Какие поезда изменят маршрут

С 19 ноября по 2 декабря:

№6890 Павлыш - Предгорный парк;

№6663 Предгорный парк - Знаменка.

Эти рейсы будут следовать до и со станции Кременчуг-Пассажирский.

С 19 ноября по 1 декабря:

№6896 Павлыш - Предгорный парк;

№6899 Предгорный парк - Павлыш.

Эти поезда также будут курсировать в/из Кременчуг-Пассажирского.

Ограничения для поездов на участке Ромодан - Гребенка

Ремонтные работы повлияют на движение поездов: №6363 и №6366. 24-28 ноября и 1-5 декабря рейсы будут следовать только до станции Вилы и возвращаться оттуда.

Рекомендации для пассажиров

Укрзализныця советует проверять актуальное расписание перед поездкой и учитывать изменения в маршрутах, чтобы избежать неудобств.