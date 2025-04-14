Рух поїздів між Чопом та Прагою змінився через аварію: що робити пасажирам

Через аварію на чеській залізниці "Укрзалізниця" змінила маршрут поїзда з Праги. Пасажири повинні пересісти на інші поїзди, зокрема у Кошице.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УЗ.

У зв'язку з аварією на чеській залізниці сьогодні, 14 квітня, змінено маршрут руху поїзда №122/123 Прага - Чоп - Прага перевізника RegioJet. Зміни стосуються пасажирів, які прямують в Україну та з України цим рейсом.

Поїзд курсуватиме лише до/з Кошице (Словаччина). Пасажири, які прямують до України, мають пересісти в Кошице на поїзд №964 Братислава - Чоп, що вирушає о 17:46 та прибуває в Чоп о 21:41.

Далі до Києва пасажири зможуть скористатися поїздом №750 Чоп - Київ, який відправляється о 5:20. У поїзді будуть заброньовані місця для пасажирів із квитками RegioJet, а на вокзалі Чопа облаштовано місця для очікування.

У зворотному напрямку пасажири поїзда №123 Чоп - Прага також їхатимуть з пересадкою: спочатку дизель-поїздом до Кошице (відправлення з Чопа о 21:06, прибуття о 22:50), а далі - поїздом RegioJet до Праги.

"Укрзалізниця" просить пасажирів з особливими потребами у пересадках повідомляти про це заздалегідь.

Окремо інформується, що поїзд "Січеслав" №80/79 Львів - Дніпро вирушить із годинною затримкою через поломку автобуса з дітьми на кордоні. До Дніпра він прибуде за графіком.