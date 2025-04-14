Движение поездов между Чопом и Прагой изменилось из-за аварии: что делать пассажирам

Из-за аварии на чешской железной дороге "Укрзализныця" изменила маршрут поезда с Праги. Пассажиры должны пересесть на другие поезда, в частности в Кошице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УЗ.

В связи с аварией на чешской железной дороге сегодня, 14 апреля, изменен маршрут движения поезда №122/123 Прага - Чоп - Прага перевозчика RegioJet. Изменения касаются пассажиров, следующих в Украину и из Украины этим рейсом.

Поезд будет курсировать только в/из Кошице (Словакия). Пассажиры, которые направляются в Украину, должны пересесть в Кошице на поезд №964 Братислава - Чоп, который отправляется в 17:46 и прибывает в Чоп в 21:41.

Далее в Киев пассажиры смогут воспользоваться поездом №750 Чоп - Киев, который отправляется в 5:20. В поезде будут забронированы места для пассажиров с билетами RegioJet, а на вокзале Чопа обустроены места для ожидания.

В обратном направлении пассажиры поезда №123 Чоп - Прага также будут ехать с пересадкой: сначала дизель-поездом в Кошице (отправление из Чопа в 21:06, прибытие в 22:50), а далее - поездом RegioJet в Прагу.

"Укрзализныця" просит пассажиров с особыми потребностями в пересадках сообщать об этом заранее.

Отдельно информируется, что поезд "Сичеслав" №80/79 Львов - Днепр отправится с часовой задержкой из-за поломки автобуса с детьми на границе. В Днепр он прибудет по графику.