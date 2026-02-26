UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

"Укрзалізниця" змінила рух потягів через обстріли: що треба знати пасажирам

Фото: "Укрзалізниця" змінила рух потягів через обстріли (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Через масований обстріл росіян частина потягів "Укрзалізниці" може затримуватись, також у окремих регіонах впроваджено автобусну доставку пасажирів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці".

Читайте також: Автобуси замість поїздів: пасажирів УЗ попередили про зміни в маршрутах

Так, у Херсонській області моніторингові групи УЗ працюють у посиленому режимі – рух організовуємо з урахуванням безпекової ситуації.

Миколаїв

Під час повітряної тривоги на вокзалі обласного центру пасажирів просять  уважно стежити за оголошеннями працівників та за потреби прямувати в укриття.

Сумщина та Чернігівщина

Регіональні поїзди тимчасово курсують до та з Конотопа. На ніжинському напрямку діють адаптовані графіки приміського сполучення.

Харківщина та Донеччина

Від Лозової у краматорському напрямку пасажирів доправляють автобусами. Поїзд №101/102 Барвінкове – Херсон дочекається трансферу з Краматорська. Регіональні експреси ізюмського напрямку курсують за розкладом.

Запоріжжя

Після масованого обстрілу в місті були перебої з електропостачанням. Попри це приміські поїзди вийшли на маршрути – можливі затримки до години, відмін рейсів немає.

Через безпекову ситуацію тимчасово обмежено курсування до/зі станції Дніпро-Головний для поїздів:

• №86/85 Львів – Запоріжжя – Львів

• №128/127 Львів – Запоріжжя – Львів

• №6 Ясіня – Запоріжжя

• №40/39 Солотвино – Запоріжжя – Солотвино

Окрім того, сполучення між Дніпром і Запоріжжям наразі переважно забезпечується автобусними трансферами.

 

Війська РФ регулярно атакують залізничну інфраструктуру України. Так, ворог під час нічної масованої атаки 22 лютого завдали ударів по залізничній інфраструктурі одразу у чотирьох областях України. Внаслідок обстрілів пошкоджено локомотиви та об’єкти залізниці.

