Общество Образование Деньги Изменения

"Укрзализныця" изменила движение поездов из-за обстрелов: что надо знать пассажирам

Фото: "Укрзализныця" изменила движение поездов из-за обстрелов (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Из-за массированного обстрела россиян часть поездов "Укрзализныци" может задерживаться, также в отдельных регионах внедрена автобусная доставка пассажиров.

Так, в Херсонской области мониторинговые группы УЗ работают в усиленном режиме - движение организовываем с учетом ситуации с безопасностью.

Николаев

Во время воздушной тревоги на вокзале областного центра пассажиров просят внимательно следить за объявлениями работников и при необходимости направляться в укрытие.

Сумщина и Черниговщина

Региональные поезда временно курсируют в и из Конотопа. На нежинском направлении действуют адаптированные графики пригородного сообщения.

Харьковщина и Донецкая область

От Лозовой в краматорском направлении пассажиров доставляют автобусами. Поезд №101/102 Барвенково - Херсон дождется трансфера из Краматорска. Региональные экспрессы изюмского направления курсируют по расписанию.

Запорожье

После массированного обстрела в городе были перебои с электроснабжением. Несмотря на это пригородные поезда вышли на маршруты - возможны задержки до часа, отмен рейсов нет.

Из-за ситуации с безопасностью временно ограничено курсирование до/со станции Днепр-Главный для поездов:

- №86/85 Львов - Запорожье - Львов

- №128/127 Львов - Запорожье - Львов

- №6 Ясиня - Запорожье

- №40/39 Солотвино - Запорожье - Солотвино

Кроме того, сообщение между Днепром и Запорожьем пока преимущественно обеспечивается автобусными трансферами.

 

 

Войска РФ регулярно атакуют железнодорожную инфраструктуру Украины. Так, враг во время ночной массированной атаки 22 февраля нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре сразу в четырех областях Украины. В результате обстрелов повреждены локомотивы и объекты железной дороги.

