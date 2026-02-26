"Укрзализныця" изменила движение поездов из-за обстрелов: что надо знать пассажирам

Так, в Херсонской области мониторинговые группы УЗ работают в усиленном режиме - движение организовываем с учетом ситуации с безопасностью.

Николаев

Во время воздушной тревоги на вокзале областного центра пассажиров просят внимательно следить за объявлениями работников и при необходимости направляться в укрытие.

Сумщина и Черниговщина

Региональные поезда временно курсируют в и из Конотопа. На нежинском направлении действуют адаптированные графики пригородного сообщения.

Харьковщина и Донецкая область

От Лозовой в краматорском направлении пассажиров доставляют автобусами. Поезд №101/102 Барвенково - Херсон дождется трансфера из Краматорска. Региональные экспрессы изюмского направления курсируют по расписанию.

Запорожье

После массированного обстрела в городе были перебои с электроснабжением. Несмотря на это пригородные поезда вышли на маршруты - возможны задержки до часа, отмен рейсов нет.

Из-за ситуации с безопасностью временно ограничено курсирование до/со станции Днепр-Главный для поездов:

- №86/85 Львов - Запорожье - Львов

- №128/127 Львов - Запорожье - Львов

- №6 Ясиня - Запорожье

- №40/39 Солотвино - Запорожье - Солотвино

Кроме того, сообщение между Днепром и Запорожьем пока преимущественно обеспечивается автобусными трансферами.