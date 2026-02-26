"Укрзализныця" изменила движение поездов из-за обстрелов: что надо знать пассажирам

Из-за массированного обстрела россиян часть поездов "Укрзализныци" может задерживаться, также в отдельных регионах внедрена автобусная доставка пассажиров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".
Так, в Херсонской области мониторинговые группы УЗ работают в усиленном режиме - движение организовываем с учетом ситуации с безопасностью.
Во время воздушной тревоги на вокзале областного центра пассажиров просят внимательно следить за объявлениями работников и при необходимости направляться в укрытие.
Региональные поезда временно курсируют в и из Конотопа. На нежинском направлении действуют адаптированные графики пригородного сообщения.
От Лозовой в краматорском направлении пассажиров доставляют автобусами. Поезд №101/102 Барвенково - Херсон дождется трансфера из Краматорска. Региональные экспрессы изюмского направления курсируют по расписанию.
После массированного обстрела в городе были перебои с электроснабжением. Несмотря на это пригородные поезда вышли на маршруты - возможны задержки до часа, отмен рейсов нет.
Из-за ситуации с безопасностью временно ограничено курсирование до/со станции Днепр-Главный для поездов:
- №86/85 Львов - Запорожье - Львов
- №128/127 Львов - Запорожье - Львов
- №6 Ясиня - Запорожье
- №40/39 Солотвино - Запорожье - Солотвино
Кроме того, сообщение между Днепром и Запорожьем пока преимущественно обеспечивается автобусными трансферами.
Войска РФ регулярно атакуют железнодорожную инфраструктуру Украины. Так, враг во время ночной массированной атаки 22 февраля нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре сразу в четырех областях Украины. В результате обстрелов повреждены локомотивы и объекты железной дороги.