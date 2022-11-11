"Укрзалізниця" запустила нові рейси через Чоп: список

"Укрзалізниця" склала новий графік маршрутів поїздів з врахуванням створення нового міжнародного залізничного хабу в Чопі, аби дати пасажирам з різних міст можливість комфортно дістатись закордону залізницею.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".
Тепер через Чоп, на додачу до поїздів №59/60 Київ - Чоп та №749 Київ - Відень, курсують такі рейси:
Зазначається, що зміна маршруту прямування рейсів дозволить жителям Харкова, Сум, Києва, Дніпра, Запоріжжя, Вінниці, Хмельницького, Тернополя, Львова та Ковеля зручно діставатись Чопа. А там можна буде пересісти на рейси до Захоні (Угорщина), Будапешта (Угорщина), Чієрни-над-Тісоу (Словаччина).
Окрім того, з 11 грудня курсуватимуть такі поїзди:
До того ж, планується призначення рейсу Прага - Чоп. Про дату початку його курсування повідомлять пізніше.
Нагадаємо, що сьогодні "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на два нових рейси - з Ужгорода до Ковеля та з Харкова до Умані.
Також зазначимо, що з 10 листопада УЗ переводить повністю в онлайн продаж квитків на поїзд Київ - Варшава.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.