"Укрзалізниця" запустила нові рейси через Чоп: список

Тепер через Чоп, на додачу до поїздів №59/60 Київ - Чоп та №749 Київ - Відень, курсують такі рейси:

№ 4/3 Запоріжжя - Ужгород;

№ 45/46 Ужгород - Харків;

№ 81/82 Київ - Ужгород;

№ 749/750 Київ - Ужгород.

№ 265/266 Ковель - Ужгород (новопризначений).

Зазначається, що зміна маршруту прямування рейсів дозволить жителям Харкова, Сум, Києва, Дніпра, Запоріжжя, Вінниці, Хмельницького, Тернополя, Львова та Ковеля зручно діставатись Чопа. А там можна буде пересісти на рейси до Захоні (Угорщина), Будапешта (Угорщина), Чієрни-над-Тісоу (Словаччина).

Окрім того, з 11 грудня курсуватимуть такі поїзди:

Відень (Австрія) - Чоп

Кошице (Словаччина) - Чоп

До того ж, планується призначення рейсу Прага - Чоп. Про дату початку його курсування повідомлять пізніше.