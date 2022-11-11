"Укрзализныця" запустила новые рейсы через Чоп: список

"Укрзализныця" составила новый график маршрутов поездов с учетом создания нового международного железнодорожного хаба в Чопе, чтобы дать пассажирам из разных городов возможность комфортно добраться за границу по железной дороге.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
Теперь через Чоп, в дополнение к поездам №59/60 Киев - Чоп и №749 Киев - Вена, курсируют следующие рейсы:
Отмечается, что изменение маршрута следования рейсов позволит жителям Харькова, Сум, Киева, Днепра, Запорожья, Винницы, Хмельницкого, Тернополя, Львова и Ковеля удобно добираться до Чопа. А там можно будет пересесть на рейсы в Захон (Венгрия), Будапешт (Венгрия), Чиерны над Тисоу (Словакия).
Кроме того, с 11 декабря будут курсировать следующие поезда:
К тому же, планируется назначение рейса Прага - Чоп. О дате начала его курсирования сообщат позже.
Напомним, что сегодня "Укрзализныця" открыла продажу билетов на два новых рейса - из Ужгорода в Ковель и из Харькова в Умань.
Также отметим, что с 10 ноября УЗ переводит полностью в онлайн продажу билетов на поезд Киев - Варшава.
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