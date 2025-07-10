"Укрзалізниця" запускає поїзд через Карпати: графік і зупинки на маршруті Чоп - Львів

У літній сезон подорожей "Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд, який з'єднає Закарпаття та Львівщину. Він курсуватиме в тестовому режимі лише кілька днів - 17, 19 та 25 липня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".
Поїзд №218/217 курсуватиме вдень за маршрутом Чоп - Львів - Чоп. У складі - купейні вагони з комфортними сидячими місцями (без спальних полиць).
Розклад руху:
Новий маршрут проходитиме через мальовничі місця Закарпаття та Карпат, із зупинками на ключових курортних та транспортних вузлах: Батьово, Мукачево, Свалява, Воловець, Славсько, Сколе, Стрий.
У вагонах діятиме стандартне розміщення: непарні місця - біля вікна, парні - біля проходу.
"Укрзалізниця" також акцентує на вигідних пересадках, які дозволяють легко комбінувати подорож з іншими напрямками:
У напрямку Чоп - Львів (поїзд №218) у Чопі можна пересісти з поїздів з Угорщини та Словаччини:
У напрямку Львів - Чоп (поїзд №217) зі Львова зручно пересідати з поїздів з усієї України:
Квитки на поїзд №218/217 уже доступні в додатку "Укрзалізниці", на офіційному сайті uz.gov.ua, у залізничних касах по всій країні.
Цей маршрут - чудова нагода для мешканців та туристів з регіонів або сусідніх країн зручно дістатися Львова чи Закарпаття, подорожуючи Карпатами. У разі високого попиту "Укрзалізниця" не виключає розширення графіка руху цього поїзда.
Раніше РБК-Україна розповідало, що з 11 липня щоденно (крім вівторка) курсуватиме експериментальний регіональний поїзд №826/825 сполученням Львів - Тернопіль - Хмельницький. Це модернізований склад з підвищеним комфортом: зручні крісла, USB-зарядки, інклюзивні вбиральні, кріплення для велосипедів, автомати з напоями та снеками.
Також ми писали, що з 25 липня ще три поїзди матимуть жіночі купе - для жінок та жінок із дітьми до 5 років. Йдеться про маршрути: Київ - Запоріжжя, Ковель - Київ, Львів - Харків (вагон №5). Загалом жіночі купе тепер доступні в 15 поїздах.
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