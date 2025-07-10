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"Укрзализныця" запускает поезд через Карпаты: график и остановки на маршруте Чоп - Львов

Фото: Поезд "Укрзализныци" (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В летний сезон путешествий "Укрзализныця" назначила дополнительный поезд, который соединит Закарпатье и Львовскую область. Он будет курсировать в тестовом режиме всего несколько дней - 17, 19 и 25 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

Что известно о новом поезде

Поезд №218/217 будет курсировать днем по маршруту Чоп - Львов - Чоп. В составе - купейные вагоны с комфортными сидячими местами (без спальных полок).

Расписание движения:

  • из Чопа отправление в 10:30, прибытие во Львов - в 15:18;
  • из Львова отправление в 15:56, прибытие в Чоп - в 20:38.

На каких станциях будет останавливаться

Новый маршрут будет проходить через живописные места Закарпатья и Карпат, с остановками на ключевых курортных и транспортных узлах: Батево, Мукачево, Свалява, Воловец, Славское, Сколе, Стрый.

В вагонах будет действовать стандартное размещение: нечетные места - у окна, четные - у прохода.

Как удобно доехать из других городов и из-за границы

"Укрзализныця" также акцентирует на выгодных пересадках, которые позволяют легко комбинировать путешествие с другими направлениями:

В направлении Чоп - Львов (поезд №218) в Чопе можно пересесть с поездов из Венгрии и Словакии:

  • №642 Ньиредьхаза - Мукачево;
  • №960 Кошице - Мукачево;
  • в Батево - с дизель-поезда №6579 Берегово - Батево.
  • Во Львове с поезда №218 можно сразу пересаживаться на дальние направления:
  • №64/63 до Полтавы и Харькова;
  • №112/111 до Изюма;
  • №110/109 до Николаева и Херсона.

В направлении Львов - Чоп (поезд №217) из Львова удобно пересаживаться с поездов со всей Украины:

  • №291 Киев - Львов;
  • №71/85 Павлоград/Днепр - Львов;
  • №228/227 Краматорск - Ивано-Франковск;
  • №79/80 Днепр - Львов;
  • №63/111 Харьков / Изюм - Львов.
  • А уже из Чопа - сразу на поезд №649 Чоп - Захонь (Венгрия).

Где приобрести билеты

Билеты на поезд №218/217 уже доступны в приложении "Укрзализныци", на официальном сайте uz.gov.ua, в железнодорожных кассах по всей стране.

Этот маршрут - прекрасная возможность для жителей и туристов из регионов или соседних стран удобно добраться до Львова или Закарпатья, путешествуя по Карпатам. В случае высокого спроса "Укрзализныця" не исключает расширения графика движения этого поезда.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что с 11 июля ежедневно (кроме вторника) будет курсировать экспериментальный региональный поезд №826/825 сообщением Львов - Тернополь - Хмельницкий. Это модернизированный состав с повышенным комфортом: удобные кресла, USB-зарядки, инклюзивные уборные, крепления для велосипедов, автоматы с напитками и снеками.

Также мы писали, что с 25 июля еще три поезда будут иметь женские купе - для женщин и женщин с детьми до 5 лет. Речь идет о маршрутах: Киев - Запорожье, Ковель - Киев, Львов - Харьков (вагон №5). В целом женские купе теперь доступны в 15 поездах.

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