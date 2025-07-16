"Укрзалізниця" запускає новий поїзд Київ - Вінниця: коли та як курсуватиме

Коли і як курсуватиме

Поїзд відправлятиметься із Києва о 10:35 та прибуватиме до Вінниці о 13:45. У зворотному напрямку він відправлятиметься із Вінниці о 16:17 та прибуватиме до столиці о 19:55. Зупинятиметься потяг у Фастові та Козятині.

У складі поїзда - купейні вагони з місцями для сидіння. Непарні місця розташовані біля вікна, парні - біля проходу.

Квитки доступні в застосунку "Укрзалізниці", на сайті booking.uz.gov.ua та в залізничних касах.