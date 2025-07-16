"Укрзализныця" запускает новый поезд Киев - Винница: когда и как будет курсировать

Когда и как будет курсировать

Поезд будет отправляться из Киева в 10:35 и прибывать в Винницу в 13:45. В обратном направлении он будет отправляться из Винницы в 16:17 и прибывать в столицу в 19:55. Останавливаться поезд будет в Фастове и Казатине.

В составе поезда - купейные вагоны с местами для сидения. Нечетные места расположены у окна, четные - у прохода.

Билеты доступны в приложении "Укрзализныци", на сайте booking.uz.gov.ua и в железнодорожных кассах.