"Укрзалізниця" запускає поїзд через Карпати: графік і зупинки на маршруті Чоп - Львів

У літній сезон подорожей "Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд, який з'єднає Закарпаття та Львівщину. Він курсуватиме в тестовому режимі лише кілька днів - 17, 19 та 25 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю" .

Що відомо про новий поїзд

Поїзд №218/217 курсуватиме вдень за маршрутом Чоп - Львів - Чоп. У складі - купейні вагони з комфортними сидячими місцями (без спальних полиць).

Розклад руху:

з Чопа відправлення о 10:30, прибуття до Львова - о 15:18;

зі Львова відправлення о 15:56, прибуття до Чопа - о 20:38.

На яких станціях зупинятиметься

Новий маршрут проходитиме через мальовничі місця Закарпаття та Карпат, із зупинками на ключових курортних та транспортних вузлах: Батьово, Мукачево, Свалява, Воловець, Славсько, Сколе, Стрий.

У вагонах діятиме стандартне розміщення: непарні місця - біля вікна, парні - біля проходу.

Як зручно доїхати з інших міст і з-за кордону

"Укрзалізниця" також акцентує на вигідних пересадках, які дозволяють легко комбінувати подорож з іншими напрямками:

У напрямку Чоп - Львів (поїзд №218) у Чопі можна пересісти з поїздів з Угорщини та Словаччини:

№642 Ньїредьхаза - Мукачево;

№960 Кошице - Мукачево;

у Батьово - з дизель-поїзда №6579 Берегове - Батьово.

У Львові з поїзда №218 можна одразу пересідати на далекі напрямки:

№64/63 до Полтави та Харкова;

№112/111 до Ізюма;

№110/109 до Миколаєва та Херсона.

У напрямку Львів - Чоп (поїзд №217) зі Львова зручно пересідати з поїздів з усієї України:

№291 Київ - Львів;

№71/85 Павлоград/Дніпро - Львів;

№228/227 Краматорськ - Івано-Франківськ;

№79/80 Дніпро - Львів;

№63/111 Харків / Ізюм - Львів.

А вже з Чопа - відразу на поїзд №649 Чоп - Захонь (Угорщина).

Де придбати квитки

Квитки на поїзд №218/217 уже доступні в додатку "Укрзалізниці", на офіційному сайті uz.gov.ua, у залізничних касах по всій країні.

Цей маршрут - чудова нагода для мешканців та туристів з регіонів або сусідніх країн зручно дістатися Львова чи Закарпаття, подорожуючи Карпатами. У разі високого попиту "Укрзалізниця" не виключає розширення графіка руху цього поїзда.