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"Укрзалізниця" запускає поїзд через Карпати: графік і зупинки на маршруті Чоп - Львів

Четвер 10 липня 2025 14:53
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"Укрзалізниця" запускає поїзд через Карпати: графік і зупинки на маршруті Чоп - Львів Фото: Поїзд "Укрзалізниці" (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

У літній сезон подорожей "Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд, який з'єднає Закарпаття та Львівщину. Він курсуватиме в тестовому режимі лише кілька днів - 17, 19 та 25 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

Що відомо про новий поїзд

Поїзд №218/217 курсуватиме вдень за маршрутом Чоп - Львів - Чоп. У складі - купейні вагони з комфортними сидячими місцями (без спальних полиць).

Розклад руху:

  • з Чопа відправлення о 10:30, прибуття до Львова - о 15:18;
  • зі Львова відправлення о 15:56, прибуття до Чопа - о 20:38.

На яких станціях зупинятиметься

Новий маршрут проходитиме через мальовничі місця Закарпаття та Карпат, із зупинками на ключових курортних та транспортних вузлах: Батьово, Мукачево, Свалява, Воловець, Славсько, Сколе, Стрий.

У вагонах діятиме стандартне розміщення: непарні місця - біля вікна, парні - біля проходу.

Як зручно доїхати з інших міст і з-за кордону

"Укрзалізниця" також акцентує на вигідних пересадках, які дозволяють легко комбінувати подорож з іншими напрямками:

У напрямку Чоп - Львів (поїзд №218) у Чопі можна пересісти з поїздів з Угорщини та Словаччини:

  • №642 Ньїредьхаза - Мукачево;
  • №960 Кошице - Мукачево;
  • у Батьово - з дизель-поїзда №6579 Берегове - Батьово.
  • У Львові з поїзда №218 можна одразу пересідати на далекі напрямки:
  • №64/63 до Полтави та Харкова;
  • №112/111 до Ізюма;
  • №110/109 до Миколаєва та Херсона.

У напрямку Львів - Чоп (поїзд №217) зі Львова зручно пересідати з поїздів з усієї України:

  • №291 Київ - Львів;
  • №71/85 Павлоград/Дніпро - Львів;
  • №228/227 Краматорськ - Івано-Франківськ;
  • №79/80 Дніпро - Львів;
  • №63/111 Харків / Ізюм - Львів.
  • А вже з Чопа - відразу на поїзд №649 Чоп - Захонь (Угорщина).

Де придбати квитки

Квитки на поїзд №218/217 уже доступні в додатку "Укрзалізниці", на офіційному сайті uz.gov.ua, у залізничних касах по всій країні.

Цей маршрут - чудова нагода для мешканців та туристів з регіонів або сусідніх країн зручно дістатися Львова чи Закарпаття, подорожуючи Карпатами. У разі високого попиту "Укрзалізниця" не виключає розширення графіка руху цього поїзда.

Раніше РБК-Україна розповідало, що з 11 липня щоденно (крім вівторка) курсуватиме експериментальний регіональний поїзд №826/825 сполученням Львів - Тернопіль - Хмельницький. Це модернізований склад з підвищеним комфортом: зручні крісла, USB-зарядки, інклюзивні вбиральні, кріплення для велосипедів, автомати з напоями та снеками.

Також ми писали, що з 25 липня ще три поїзди матимуть жіночі купе - для жінок та жінок із дітьми до 5 років. Йдеться про маршрути: Київ - Запоріжжя, Ковель - Київ, Львів - Харків (вагон №5). Загалом жіночі купе тепер доступні в 15 поїздах.

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