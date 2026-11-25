"Укрзалізниця" запускає новий швидкісний поїзд Інтерсіті між Києвом та Львовом, який курсуватиме без зупинок на проміжних станціях. Перший рейс запланований на 4 грудня, а квитки вже надійшли у продаж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

Новий поїзд Інтерсіті № 777/778 має забезпечити швидке сполучення між Києвом і Львовом - містами, між якими українці подорожують найчастіше.

Який розклад нового поїзда Київ - Львів

Поїзд курсуватиме за таким графіком:

Львів - Київ - відправлення о 06:18, прибуття до столиці о 12:30.

Київ - Львів - відправлення о 17:00, прибуття до Львова о 22:58.

Час у дорозі становитиме 5 годин 58 хвилин. Поїзд не зупинятиметься на проміжних станціях.

Перший рейс запланований на 4 грудня. Квитки вже можна придбати в застосунку або касах "Укрзалізниці".

Що відомо про новий перший клас

В "Укрзалізниці" також звернули увагу на оновлену схему поїзда. Щоб її побачити, пасажирам потрібно оновити мобільний застосунок перевізника. Крім того, дорожчий перший клас у новому поїзді отримав назву "Комфорт".