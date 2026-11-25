"Укрзализныця" запускает самый быстрый поезд Киев - Львов: расписание и цены на билеты
"Укрзализныця" запускает новый скоростной поезд Интерсити между Киевом и Львовом, который будет курсировать без остановок на промежуточных станциях. Первый рейс запланирован на 4 декабря, а билеты уже поступили в продажу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
Новый поезд Интерсити № 777/778 должен обеспечить скорейшее сообщение между Киевом и Львовом - городами, между которыми украинцы чаще всего путешествуют.
Какое расписание нового поезда Киев - Львов
Поезд будет курсировать по следующему графику:
- Львов - Киев - отправление в 06:18, прибытие в столицу в 12:30.
- Киев - Львов - отправление в 17:00, прибытие во Львов в 22:58.
Время в пути составит 5 часов 58 минут. Поезд не будет останавливаться на промежуточных станциях.
Первый рейс запланирован на 4 декабря. Билеты уже можно приобрести в приложении или кассах "Укрзализныци".
Что известно о новом первом классе
В "Укрзализныце" также обратили внимание на обновленную схему поезда. Чтобы ее увидеть, пассажирам нужно обновить мобильное приложение перевозчика. Кроме того, более дорогой первый класс в новом поезде получил название "Комфорт".
Ранее РБК-Украина сообщало, что "Укрзализныця" обновляет график движения поездов на 2026-2027 годы , который начинает действовать с 13 декабря. Поэтому продажу билетов на часть рейсов на новые даты открывают постепенно после корректировки расписания.
Также перевозчик объявил о запуске нового флагманского поезда № 51/52 "Ярослав Мудрый" сообщением Киев - Перемышль. Он будет курсировать на новых вагонах, в том числе с инклюзивным купе, а из Перемышля пассажиры смогут пересесть на поезда в Варшаву, Вроцлав, Прагу и Берлин.