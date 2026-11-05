УЗ запускає флагманський поїзд "Ярослав Мудрий": куди та як курсуватиме
"Укрзалізниця" оголосила про новий флагманський поїзд, який курсуватиме до Польщі. Він отримав історичну назву.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".
Йдеться про поїзд № 51/52 "Ярослав Мудрий" сполученням Київ - Перемишль. Його назвали на честь першого поїзда "Ярослав", який 4 листопада 1861 року прибув до Львова з Відня. Цю дату вважають початком залізничного руху в Україні.
У компанії зазначили, що нова назва має нагадувати про історичні зв'язки України з Європою. Крім того, маршрут поїзда частково повторює історичне сполучення Львів - Перемишль.
У польському Перемишлі пасажири зможуть пересісти на поїзди до Варшави, Вроцлава, Праги та Берліна.
Який розклад поїзда "Ярослав Мудрий"
Поїзд складається з нових вагонів, серед яких є інклюзивне купе.
З Києва він відправляється о 20:12 і прибуває до Перемишля о 5:00. У зворотному напрямку поїзд вирушає о 22:30, а до столиці прибуває о 9:15.
Нагадаємо, "Укрзалізниця" нещодавно оголосила про запуск трьох міжнародних поїздів до Польщі. Один із них - флагманський поїзд № 23/24 "Михайло Грушевський", який курсуватиме між Києвом і Холмом.
Також РБК-Україна писало, що УЗ запускає шість нових вагонів, які курсуватимуть на міжнародному маршруті Харків - Перемишль. Загалом від початку 2026 року "Укрзалізниця" отримала 44 нові пасажирські вагони українського виробництва, ще 16 планують передати до кінця року.