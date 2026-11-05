УЗ запускає флагманський поїзд "Ярослав Мудрий": куди та як курсуватиме

"Укрзалізниця" оголосила про новий флагманський поїзд, який курсуватиме до Польщі. Він отримав історичну назву.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

Йдеться про поїзд № 51/52 "Ярослав Мудрий" сполученням Київ - Перемишль. Його назвали на честь першого поїзда "Ярослав", який 4 листопада 1861 року прибув до Львова з Відня. Цю дату вважають початком залізничного руху в Україні.

У компанії зазначили, що нова назва має нагадувати про історичні зв'язки України з Європою. Крім того, маршрут поїзда частково повторює історичне сполучення Львів - Перемишль.

У польському Перемишлі пасажири зможуть пересісти на поїзди до Варшави, Вроцлава, Праги та Берліна.

Який розклад поїзда "Ярослав Мудрий"

Поїзд складається з нових вагонів, серед яких є інклюзивне купе.

З Києва він відправляється о 20:12 і прибуває до Перемишля о 5:00. У зворотному напрямку поїзд вирушає о 22:30, а до столиці прибуває о 9:15.