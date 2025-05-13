"Укрзалізниця" запускає додатковий поїзд "Київ - Дніпро": дати та розклад

Поїзд курсуватиме за таким графіком:

з Києва - 16, 18, 25 травня та 1 червня, відправлення о 13:25, прибуття до Дніпра о 20:36;

- 16, 18, 25 травня та 1 червня, відправлення о 13:25, прибуття до Дніпра о 20:36; з Дніпра - 16, 18, 25 травня та 1 червня, відправлення о 08:15, прибуття до Києва о 16:17.

Поїзд зупинятиметься в обох напрямках на станції Кам’янське, а також у напрямку до столиці - на станції ім. Тараса Шевченка (м. Сміла).

Вагони і місця

Поїзд сформований із купейних вагонів з місцями для сидіння, а також вагонів класу СВ зі спальними місцями.

У купейних вагонах місця розподілено так:

непарні - біля вікна,

парні - біля проходу(дверей купе).

Квитки вже доступні у мобільному застосунку "Укрзалізниці", на сайті booking.uz.gov.ua та у залізничних касах.