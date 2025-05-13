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"Укрзалізниця" запускає додатковий поїзд "Київ - Дніпро": дати та розклад

Фото: "Укрзалізниця" запускає додатковий поїзд із Києва до Дніпра (facebook.com/Ukrzaliznytsia )
Автор: Тетяна Веремєєва

"Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд №220/219 сполученням "Київ - Дніпро - Київ", який курсуватиме у пікові дати травня та на початку червня.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення "Укрзалізниці".

Поїзд курсуватиме за таким графіком:

  • з Києва - 16, 18, 25 травня та 1 червня, відправлення о 13:25, прибуття до Дніпра о 20:36;
  • з Дніпра - 16, 18, 25 травня та 1 червня, відправлення о 08:15, прибуття до Києва о 16:17.

Поїзд зупинятиметься в обох напрямках на станції Кам’янське, а також у напрямку до столиці - на станції ім. Тараса Шевченка (м. Сміла).

Вагони і місця

Поїзд сформований із купейних вагонів з місцями для сидіння, а також вагонів класу СВ зі спальними місцями.

У купейних вагонах місця розподілено так:

  • непарні - біля вікна,
  • парні - біля проходу(дверей купе).

Квитки вже доступні у мобільному застосунку "Укрзалізниці", на сайті booking.uz.gov.ua та у залізничних касах.

Раніше РБК-Україна писало, що "Укрзалізниця" тимчасово змінює маршрути приміських поїздів на Сумщині через загрозу безпеці у районах Білопілля та Ворожби. Із 10 травня поїзди №6101, 6102, 6103/6104 та 6105 курсуватимуть за новими напрямками з кінцевими станціями у Путивлі, а не у Ворожбі. Рух поїздів далекого сполучення, зокрема "Суми - Київ", залишається без змін. Компанія запевняє, що пасажири перебувають у безпеці.

Нагадаємо, в Україні розпочався сезон роботи дитячих залізниць. РБК-Україна розповідало, де та за яким графіком вони працюють.

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